Juventus, Ramsey torna in Premier: scambio a sorpresa

La Juventus lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa e cerca di vendere il centrocampista: scambio in Premier League

Sono stati quattro mesi difficili per la Juventus, che ora sta cercando di rialzarsi dopo aver perso tanti punti per strada in Serie A e spera di ottenere una serie di successi in questo 2022. La vetta della classifica dista ben dodici punti mentre il quarto posto è distante quattro lunghezze, per cui è ancora possibile raggiungere quantomeno un posto in Champions League.

Calciomercato Juventus, cessione Ramsey: si cerca lo scambio con Longstaff

La società intanto sta lavorando sul calciomercato per provare a sistemare la propria rosa, visto che la Juventus ha dimostrato di avere diverse lacune. Oltre alle entrate si valutano le uscite e su tutte c’è quella di Aaron Ramsey, che ha deluso le attese in questi mesi e potrebbe partire già a gennaio.

I bianconeri però non hanno trovato un club che lo acquista e potrebbero fare un tentativo con il Newcastle, che ha le possibilità di pagare il suo ingaggio di 7 milioni all’anno. Per arrivare a lui, la Juventus potrebbe cercare lo scambio con Sean Longstaff, calciatore classe 1997 che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Il centrocampista centrale è assistito da Pini Zahavi, un elemento importante nel mondo del calcio e dei procuratori, e proprio da lui potrebbe nascere un’idea di scambio tra le parti.