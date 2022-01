Da Morata al centrocampo, Allegri in conferenza | “Resta al 99%”

Da Morata al possibile rinvio, Allegri parla nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli

La Juventus è attesa da tre big match in pochissimi giorni: Napoli e Roma in campionato e Inter in Supercoppa Italiana. Il primo appuntamento è previsto il giorno dell’Epifania nel match dell’Allianz Stadium, successivamente gli uomini di Allegri saranno ospiti di Mourinho e Simone Inzaghi tra il 9 e il 12 gennaio.

Il tecnico toscano ha parlato nella consueta conferenza della vigilia. La sfida con il Napoli potrebbe permettere ai bianconeri di riavvicinarsi prepotentemente agli azzurri e all’Atalanta, distanti cinque e quattro punti. Inevitabile la domanda sulla questione Morata e in generale sul calciomercato della Juventus: “Gli acquisti a gennaio non incidono molto, dobbiamo migliorare quello che abbiamo – prosegue Allegri – i nostri due acquisti sono Dybala e Chiesa, faranno quattro mesi importanti.”

Le assenze in attacco hanno condizionato il girone d’andata della Juventus. Secondo Allegri i gol non sono mancati: “Il reparto offensivo ha fatto il suo dovere. Ci manca qualche rete dal centrocampo perchè dobbiamo sfruttare al meglio le palle inattive.”

Calciomercato Juventus, Allegri blinda Morata e Arthur

Il tecnico ha successivamente escluso le cessioni di Arthur e Morata: “Arthur resta al 99% mentre Morata non andrà via. Alvaro è importante per noi, rimane con entusiasmo.”Ramsey invece, è stato definito ‘in uscita’ dal mister. Sull’eventuale rinvio del match con il Napoli causa Covid, Allegri ha dichiarato di rispettare le decisioni, il suo compito è quello di preparare la partita.