Calciomercato, arriva il sostituto di Mbappe: Juve al tappeto

Intreccio di mercato che riguarda da vicino anche la Juventus. Kylian Mbappe è pronto a dire addio al PSG, deciso il sostituto

Una situazione del tutto nuova in casa Juventus con la volontà della dirigenza bianconera di arrivare a colpi da urlo in vista della seconda parte di stagione.

Il nome caldo è quello del talentuoso giocatore del Barcellona, Ousmane Dembele, nel mirino anche di altri top club d’Europa. Così anche il PSG, come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito”, avrebbe messo gli occhi proprio sul calciatore blaugrana, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club spagnolo.

Calciomercato, Dembele per il futuro del PSG

Il francese è l’indiziato numero uno a sostituire la stella del PSG, Kylian Mbappe, pronto così a trasferirsi proprio in Spagna al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez non vede l’ora di intervenire sul fronte calciomercato per puntellare la rosa di Carlo Ancelotti con acquisti top. La Juventus dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato visto che Dembele potrebbe la vestire così la maglia del PSG. Un intreccio di mercato alquanto suggestivo in vista dei prossimi mesi con il club bianconero sempre molto attivo.