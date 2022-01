Milan-Roma, Pioli in conferenza: annuncio su Ibrahimovic

Alla vigilia di Milan-Roma ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli con un annuncio sulle condizioni di Ibrahimovic

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha chiarito le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e ha parlato anche di mercato in conferenza stampa, alla conferenza del delicato match di campionato Milan-Roma.

“Vogliamo avere tutti a disposizione – ha esordito – la sosta ci aiutato in questo. Avevamo bisogno di riposo e anche di lavorare un po’. Abbiamo recuperato diversi giocatori, che non possono essere al 100%, ma lo saranno presto”. Ha poi aggiunto: “Inter? Vogliamo vincere più partite possibili, noi vogliamo fare più punti dell’anno scorso e servirà quindi fare un ritorno ad altissima velocità”. Sui recuperi: “Nessuno di quelli che rientra domani, neanche Ibrahimovic, ha i 90′ nelle gambe. Però sono ragazzi che stanno meglio, avranno bisogno anche di giocare per migliorare la loro condizione”. Ancora sullo svedese e sulla possibilità di schierarlo dall’inizio contro i giallorossi ha detto: “All’andata aveva fatto una delle sue partite migliori. Ibra è pronto per giocare, così come Giroud. Vedremo chi giocherà dall’inizio”.

Non solo Ibrahimovic, Pioli: “Ecco il nuovo difensore”

Ma Pioli ha parlato anche di mercato e del nuovo difensore che sostituirà Simon Kjaer: “Le idee sono chiare e condivise. L’infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo in difesa. Non ho fatto altre richieste, credo che la squadra sia completa così”. Poi ha aggiunto: “Vogliamo un difensore completo, cioè deve essere in grado di accettare l’uno contro uno, deve essere coraggioso e poi deve essere un bravo regista, capace di fare le scelte giuste quando ha la palla. Non sarà un mercato scoppiettante per nessuno, ma sono sicuro che troveremo il giocatore giusto”.

Infine ha concluso parlando del problema Covid che riguarda molte squadre: “E’ un momento delicato per tutti, nessuno si aspettava così tanti casi. Dobbiamo essere responsabili. Spiace vedere meno tifosi allo stadio, ma per continuare a vederli dobbiamo rispettare le regole”.