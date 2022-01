Pronto a cedere diversi giocatori dopo la mancata promozione in Serie A, il Vasco da Gama ha già fissato il prezzo per Lucas Peres

Dopo la mancata promozione in Serie A e il deludente decimo posto in Serie B, c’è aria di smobilitazione in casa Vasco da Gama. Tra giocatori esperti e giovani di prospettiva, sono molti i calciatori che potrebbero lasciare il club carioca nelle prossime sessioni di mercato.

Tra questi, c’è anche Lucas Peres. Difensore mancino di 19 anni, l’ex Corinthians nei mesi scorsi è stato seguito da Benfica, Napoli, Roma e Psg, che si sono tuttavia spaventate di fronte alla clausola rescissoria da 40 milioni di euro. A distanza di poco tempo, le condizioni sono diventate tuttavia più favorevoli per gli eventuali acquirenti, con la dirigenza di Rio de Janeiro pronta ad accontentarsi di circa 5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

“Sì, è vero, le condizioni ora sono cambiate – conferma in esclusiva a Calciomercatoweb.it Riccardo Badia, agente per l’Italia del calciatore – e posso dirvi che sto già parlando con una squadra italiana. Non posso fare nomi, ma ho un incontro in programma nei prossimi giorni. Il ragazzo ha già iniziato le pratiche per diventare comunitario. E’ il classico terzino di spinta, con una grande fisicità e buona tecnica, a differenza dei suoi colleghi brasiliani sa fare bene anche la fase difensiva. E’ stato impiegato altresì come centrale difensivo di sinistra ed ha ben figurato. Per me, in un centrocampo a 5, come esterno di fascia sarebbe l’ideale”.

Calciomercato, agente Peres: “Il suo modello è Leandro Castan”

“Calcisticamente – prosegue Badia – è cresciuto nel Ponte Preta, una buona “Cantera” brasiliana per poi passare nel 2020 al Vasco da Gama, dove è cresciuto seguendo il suo modello, Leandro Castan, ex Roma. Già all’età di 17 anni ha vestito la maglia della Nazionale Brasiliana Sub 20. Non dimentichiamoci che già all’età di 17 anni era nell’orbita di club come PSG, Benfica, Napoli e Roma, tuttavia la sua clausola rescissoria di 40 milioni di euro ha evidentemente scoraggiato l’investimento. Ora all’età di 19 anni e con una richiesta di transfer ben inferiore alla clausola rescissoria, è arrivato il momento di fare il grande salto”.