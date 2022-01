Supercoppa, Inter-Juventus 2-1 | Sanchez eroe ai supplementari

Termina ai il match di Supercoppa tra Inter e Juventus, con la vittoria dei …, che arriva solamente ai calci di rigore

La notte della Supercoppa italiana a San Siro si illumina di nerazzurro. A sfidarsi per il primo trofeo della stagione sono stati i campioni d’Italia in carica e i vincitori della scorsa Coppa Italia. Due squadre che vivono un momento opposto in stagione, ma che si sono date battaglia fino alla fine.

Nonostante una grande pressione e diverse occasioni create dagli uomini di Inzaghi, a passare in vantaggio nel primo tempo è la squadra di Allegri. Morata crossa in area e trova Weston McKennie, che di testa insacca alle spalle di Handanovic. A rimettere in parità la partita è il calcio di rigore realizzato da Lautaro Martinez, concesso per un fallo di De Sciglio in area su Edin Dzeko. Nella ripresa i ritmi si abbassano e nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il match, così si va ai tempi supplementari dove all’ultimo minuto è Alexis Sanchez a segnare il gol vittoria e far impazzire i tifosi nerazzurri.

Supercoppa, Inter-Juventus 2-1 | Il tabellino del match

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (89′ Darmian), Barella (89′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (100′ Dimarco); Dzeko (75′ Correa), Lautaro Martinez (75′ Sanchez). All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi (79′ Arthur), McKennie, Locatelli (91′ Bentancur), Rabiot; Kulusevski (73′ Dybala), Morata (88′ Kean). All. Allegri

Arbitro: Daniele Doveri (Sezione di Roma 1)

Ammoniti: 43′ Bernardeschi, 60′ Dzeko, 105′ Correa, 108′ Rugani

Marcatori: 25′ McKennie, 35′ Lautaro Martinez, Sanchez 120′