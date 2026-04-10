Inter, occhi su Zekri: il talento che arriva dal Belgio e sorprende tutti

Zekri nel mirino dell’Inter: il terzino paragonato ad Hakimi e Marcelo che sta emergendo in Belgio e piace ai top club europei

Il mercato non è fatto solo di grandi nomi e trattative milionarie. Spesso, le operazioni più interessanti nascono lontano dai riflettori, dove i club lavorano per individuare profili destinati a crescere nel tempo.

Negli ultimi anni, la strategia delle big europee si è spostata sempre di più verso i giovani. L’obiettivo è anticipare la concorrenza, investendo su talenti ancora poco conosciuti ma con margini di sviluppo enormi.

È in questo contesto che emergono storie come quella di un ragazzo che, nel giro di pochi mesi, è riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club internazionali.

Moncef Zekri nel mirino dell’Inter: caratteristiche, futuro e retroscena

Il nome è quello di Moncef Zekri, terzino sinistro classe 2008 del Mechelen, considerato uno dei profili più promettenti del panorama europeo. L’Inter sta valutando un investimento importante, con un’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 4,2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Nato a Bruxelles ma con passaporto marocchino, Zekri ha già fatto parlare di sé anche a livello internazionale, vincendo la Coppa d’Africa Under 17 con il Marocco. Un percorso che testimonia non solo talento, ma anche personalità, visto il rapido impatto tra i professionisti.

In Belgio ha già collezionato diverse presenze in prima squadra, mostrando una crescita costante nonostante la giovane età. Un elemento che ha attirato l’attenzione di più club, tra cui anche realtà della Premier League.

Dal punto di vista tecnico, il suo profilo è quello del terzino moderno, offensivo e dinamico. Viene spesso accostato a Achraf Hakimi per velocità e capacità di spinta, ma ricorda anche Marcelo per qualità tecnica e gestione del pallone. Un mix che lo rende particolarmente interessante nel calcio attuale.

La sua caratteristica principale è la capacità di creare superiorità numerica: punta l’uomo con decisione, salta l’avversario e contribuisce attivamente alla fase offensiva. Un giocatore che interpreta il ruolo con coraggio, senza limitarsi alla fase difensiva.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il piano dell’Inter sarebbe quello di lasciarlo ancora una stagione in Belgio, permettendogli di accumulare esperienza prima del salto definitivo. Una scelta in linea con una gestione attenta dei giovani talenti.

Curioso anche un retroscena legato alle sue preferenze personali. Nonostante l’interesse di diversi club, Zekri ha dichiarato in passato di essere tifoso del Milan, pur sottolineando come la priorità resti quella di trovare spazio e continuità in campo.

Un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento a una storia ancora tutta da scrivere. Perché, al di là delle suggestioni, il campo resta il vero giudice. E lì, finora, Zekri ha già dimostrato di poter stare tra i migliori prospetti della sua generazione, grazie a velocità, tecnica e personalità fuori dal comune.