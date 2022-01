Scambio in Serie A: la Juventus anticipa Inter e Milan

Dirigenza della Juventus al lavoro anche sui colpi in prospettiva: scambio più soldi in Serie A per battere Inter e Milan

È il giorno di Inter–Juventus. Questa sera, in un San Siro al 50% di capienza per metà nerazzurro e metà bianconero, il derby d’Italia metterà in palio il primo trofeo della stagione.

La squadra di Simone Inzaghi si presenta al meglio alla finalissima e reduce dalle otto vittorie consecutive in campionato, mentre Allegri deve fare i conti con diverse defezioni. Ovviamente quella di Federico Chiesa, e quelle probabili di Bonucci e Danilo: i due difensori hanno recuperato e sono stati convocati ma non sono ancora nelle condizioni di tornare titolari. Complice la squalifica di de Ligt, al centro della difesa vicino a Chiellini sarà così confermato Daniele Rugani. Ieri Allegri ha difeso pubblicamente il difensore, che non si muoverà a gennaio. Nel prossimo calciomercato estivo, però, lo scenario potrebbe cambiare: ecco il possibile scambio in Serie A.

Calciomercato Juve, scambio per Bremer: cifre e dettagli

Rugani gode della stima di Allegri che l’ha rivoluto in rosa al suo ritorno in panchina. Nel corso dei mesi si è comunque parlato del possibile addio dell’ex Empoli, accostato soprattutto alla Lazio di Sarri. E con un contratto in scadenza nel 2023 il difensore potrebbe anche diventare una pedina di scambio in Serie A. Sul taccuino di Cherubini è infatti finito Bremer del Torino: il centrale granata si è ormai affermato come uno dei migliori difensori del campionato ed è reduce dalla super prestazione contro Vlahovic. Su di lui ci sono anche Inter e Milan, e la dirigenza della Juve potrebbe così tentare l’anticipo mettendo sul piatto il cartellino di Rugani (valutato circa 10 milioni) più cash (10-15 milioni). Bremer, in scadenza di contratto nel 2023, è già valutato da Cairo almeno 25 milioni di euro.