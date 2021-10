Concorrenza spietata, Juventus nei guai: 60 milioni!

La Juventus può registrare una svolta inattesa per il futuro del gioiello: tutta ‘colpa’ di Ancelotti e Guardiola

Il big match con la Roma si avvicina per la Juventus, pronta a ripartire da dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali. I giallorossi di Mourinho sono il prossimo ostacolo per la squadra di Allegri, con il tecnico toscano che tuttavia non perde di vista anche le prossime opzioni di calciomercato, tra gennaio e giugno. La Juventus ha intenzione di portare a Torino un rinforzo di peso a centrocampo e tra i nomi che stanno scalando la lista di Cherubini vi è sicuramente Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il francese è finito prepotentemente nelle mire della Juventus, con Allegri affascinato dalla possibilità di allenare il forte centrocampista di proprietà del Monaco. Dopo la ‘Nations League’ da protagonista, la concorrenza per Tchouameni è aumentata, con Pep Guardiola e Carlo Ancelotti che stanno valutando l’assalto per rimpolpare le mediane di City e Real Madrid. Uno scenario decisamente negativo per la Juventus visto che la valutazione del classe 2000 è praticamente raddoppiata. Il Monaco è notoriamente una bottega carissima e le recenti prestazioni del 21enne di Rouen non hanno fatto altro che il ‘gioco’ del club monegasco, pronto a sfruttare l’asta per Tchouameni.

Prezzo raddoppiato, colpo Juventus: Allegri trema

Secondo il quotidiano ‘Marca’, infatti, Tchouameni vale adesso almeno 60 milioni di euro, vista anche la lunga scadenza (30 giugno 2024) con il Monaco. Oltre a City e Real, attenzione anche al Liverpool che può inserirsi nella corsa al giocatore, con la Juventus che rimane interessata alla finestra.

I bianconero rischiano di dover orientare le proprie attenzioni altrove. Anche con la cessione di Ramsey, tra gli esuberi pronti a dire addio alla ‘Vecchia Signora’ a gennaio, la richiesta del Monaco rimane, al momento, inarrivabile per i bianconeri.

Arrivato dal Bordeaux nel gennaio 2020 per 18 milioni, Tchouameni può quindi prepararsi per dire addio al Monaco: concorrenza spietata per la Juventus.