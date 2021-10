Si riscalda l’asse tra Juventus e Real Madrid: scambio in vista

Potrebbe riscaldarsi l’asse di calciomercato tra Juventus e Real Madrid: occhio allo scambio tra i bianconeri e il club spagnolo

La Juventus riflette in sede di calciomercato, in particolare concentra i suoi pensieri sul centrocampo. Nell’ultima sessione estiva è arrivato solo Locatelli a potenziare il reparto. Le qualità del talento ex Sassuolo non si discutono e già si sta prendendo la scena in quel di Torino, con il gol vittoria nel derby. Ma è impensabile che possa bastare lui a risollevare le sorti di un reparto estremamente in difficoltà nelle scorse annate. Alcuni giocatori non convincono a pieno, vedi Rabiot. Allegri vorrebbe più gol dal francese, ma per il momento il classe ’95 resta deludente sotto questo aspetto. Ecco che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe inscenare uno scambio a gennaio col Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, anche Ancelotti pensa al nuovo gioiello

LEGGI ANCHE>>> Rottura con Raiola, il big vuole il rinnovo: “Cambio agente”

Calciomercato, scambio tra Juventus e Real: Rabiot nell’affare

Carlo Ancelotti, invece, apprezza particolarmente il profilo dell’ex PSG. Il mister dei ‘Blancos’ potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Dani Ceballos, maggiormente apprezzato da Allegri per le sue caratteristiche e ai margini del progetto. Le valutazioni si attestano entrambe sui 30 milioni ed entrambi gli accordi scadono nel giugno 2023. Occhio all’asse Juventus-Real Madrid a centrocampo.