Calciomercato Juventus, anche Ancelotti pensa al nuovo gioiello

Si complica l’acquisto futuro di un gioiello, in casa Juventus, per rinforzare il centrocampo: s’inserisce anche Carlo Ancelotti nella corsa

Riparte finalmente la Serie A e per la Juventus subito un big match. I bianconeri scenderanno in campo domenica sera – alle ore 20:45 – all’Allianz Stadium. Davanti si troveranno la Roma di Mourinho, guidata da un enorme quantità di entusiasmo per l’arrivo dello ‘Special One’ nella capitale. Sarà un incontro all’insegna della conquista dei tre punti, anche perché si sfideranno i due allenatori più vincenti del campionato italiano. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, non può permettersi di perdere altro terreno in classifica. Attualmente, si trova al settimo posto a quota 11 punti.

Nelle ultime 4 giornate si è recuperato in termini di equilibrio, compattezza e risultati. Ma la distanza dal vertice – presieduto dall’inarrestabile Napoli – è ancora di 10 punti. C’è tempo per rilanciarsi, ma bisogna continuare su questa strada. La società, nel frattempo, si occupa di temi legati al calciomercato. L’intenzione è quella di intervenire nel prossimo futuro per rinforzare in maniera importante la squadra attuale, considerando soprattutto l’ultima sessione estiva in cui la Juve ha dovuto fare di necessità e virtù. Si monitorano diverse opzioni, in particolare per il centrocampo. In questo senso, piace molto un gioiello classe 2000, ma nella corsa al calciatore si è inserito Ancelotti.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, Kulusevski sul mercato: offerta choc dalla Premier

Calciomercato Juventus, Ancelotti irrompe sul gioiello

Il Real Madrid, come riferisce ‘Marca’, mette gli occhi su un obiettivo della Juventus per la mediana. Stiamo parlando del giovane prospetto Aurelien Tchouameni, in forza al Monaco. Il francese sta mettendo in vetrina importanti doti anche con la Nazionale – fresco vincitore della Nations League – e le big europee hanno già cominciato da tempo ad osservarlo. I ‘Blancos’ avrebbero bisogno di un sostituto all’altezza di Casemiro, pedina che ora manca nello scacchiere del mister.

LEGGI ANCHE>>> Rottura con Raiola, il big vuole il rinnovo: “Cambio agente”

L’ex Bordeaux sarebbe il profilo ideale in questo senso e darebbe continuità al piano di svecchiamento del club spagnolo. Il contratto è in scadenza giugno 2024 e per strapparlo al Monaco potrebbe volerci una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Vedremo se il Real deciderà di affondare il colpo, mentre la Juventus resta alla finestra in attesa di sviluppi.