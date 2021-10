La forte ‘accusa’ di Cassano contro Marotta: “Così non serve”

Antonio Cassano ha risposto duramente al recente commento rilasciato da Marotta sulla sua carriera: arriva la ‘stoccata’ all’ex fantasista

Un weekend senza Serie A è spesso particolarmente poco allettante. Ad accendere gli animi durante la seconda sosta stagionale, stavolta, ci hanno pensato Marotta e Cassano. Il dirigente nerazzurro, durante il ‘Festival dello Sport’ tenutosi a Trento, ha parlato così dell’ex fantasista: “Barella si è trasformato da talento a campione, mentre Cassano, per esempio, non lo è mai diventato. Non ha mai accompagnato le qualità tecniche a quelle umane“.

Il barese ha, poi, risposto molto duramente all’AD dell’Inter, tramite i microfoni della Bobo tv: “Conosco bene Marotta, deve dire grazie al sottoscritto se è andato alla Juve. Ha fatto disastri alla Sampdoria, faceva dire che era bravo sui giornali. È un incompetente di calcio, non conosce i giocatori e chiedeva a me chi fossero quelli che lo salutavano. A livello umano non devo imparare da Marotta. La differenza tra me e lui è una sola: non mi sono mai venduto, non chiamo il giornalista per parlare bene. Col calcio non c’entra nulla, un grande politico del calcio“.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, Kulusevski sul mercato: offerta choc dalla Premier

‘Stoccata’ a Cassano: “Rispondere così a Marotta non serve a niente”

Sulla questione ha detto la sua il giornalista Tony Damascelli, rifilando una ‘stoccata’ a Cassano. “È libero di parlare – dice il collega a ‘Radio Radio’ -. Dovrebbe ricordare anche che Marotta lo prese dal Real Madrid dopo una stagione folle. Rispondere in questo modo non serve a niente, solo a disprezzare un dirigente che sa di calcio. Non serve a nulla, Cassano è stato un ottimo calciatore, non è stato un campione e lui lo sa, lo racconta”.

LEGGI ANCHE>>> Rottura con Raiola, il big vuole il rinnovo: “Cambio agente”

Damascelli aggiunge: “Lui trattò male Garrone, e lo sappiamo, trattò male Sensi, e lo sappiamo. Lì venne fuori la sua maleducazione, adesso attacca Marotta“.