Juventus, Kulusevski sul mercato: offerta choc dalla Premier

Kulusevski non ha convinto Massimiliano Allegri e potrebbe essere ceduto già nel calciomercato di gennaio

Trentacinque milioni più nove milioni, al massimo, di bonus. Tanto è costato alla Juventus Dejan Kulusevski, svedese classe 2000 il cui rendimento fin qui è stato ben al di sotto delle attese. Diciamo pure deludente, dopo un promettente avvio, ma condizionato da una cattiva gestione del comparto sportivo negli ultimi due anni. Kulusevski è stato bocciato da Allegri, il quale non a caso finora lo ha schierato titolare solo a Napoli perché in grande emergenza, e la Juve sarebbe disposta a cederlo già nella vicina sessione di calciomercato.

Il ragazzo scoperto dall’Atalanta, ma esploso al Parma, vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. Specie in Premier, partendo dal Tottenham dell’ex bianconero Paratici (fu lui a portarlo a Torino) e finendo al Manchester United. Stando ad alcuni rumors quest’ultimo potrebbe muoversi a breve e in maniera concreta mettendo sul piatto però non una proposta cash bensì uno scambio alla pari con il loro ‘scarto’ Donny van de Beek. L’olandese è un profilo che Cherubini e soci apprezzano molto, tanto che si registrano dei contatti col suo entourage proprio in vista di gennaio.

Calciomercato Juventus, no a Kulusevski-van de Beek: ecco il motivo

Nonostante la grande stima nei confronti del classe ’97 ex Ajax, che in Inghilterra percepisce uno stipendio netto di circa 6 milioni ed è sul taccuino anche di Inter e Milan, la Juve certamente direbbe no a questa proposta. Da Kulusevski, infatti, la società presieduta da Andrea Agnelli punta a intascare sui 35 milioni di euro cash.

A.R.