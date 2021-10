Newcastle scatenato: Juve e Inter tremano, pronti 350 milioni!

Il Newcastle ha in mente grandi manovre in sede di calciomercato per potenziare la rosa: Juventus e Inter tremano, pronti 350 milioni

Grande pericolo all’orizzonte per Juventus e Inter soprattutto. Il Newcastle, dopo la cessione del club al fondo arabo, è pronto a mettere in scena grandissime operazioni in sede di calciomercato. La nuova proprietà dei ‘Magpies’ supera di gran lunga, a livello economico, quella di PSG e Manchester City, con un patrimonio da oltre 400 miliardi. Le cifre spaventano tutta Europa, con i grandi club che potrebbero perdere diversi giocatori importanti.

Il mirino degli inglesi, stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, sarebbe finito prepotentemente sui bianconeri e i nerazzurri. L’intenzione pare sia quella di tentare l’affondo per Chiesa, de Ligt, de Vrij, Vlahovic, Brozovic e Kessie. I primi quattro hanno rispettivamente una valutazione da 100, 150 (clausola), 40 e 60, quindi in totale potrebbero avanzare la clamorosa somma di 350 milioni di euro. Gli ultimi due, invece, potrebbero arrivare a parametro zero, in caso non dovessero rinnovare. Il croato vorrebbe dalla ‘Beneamata’ 6 milioni netti, mentre l’ex Atalanta ne chiede 8 netti al Milan.

Calciomercato Juventus e Inter, da Chiesa a Vlahovic: pronti 350 milioni dal Newcastle

In attesa di capire chi sarà l’allenatore del nuovo progetto – il sogno è Antonio Conte -, il Newcastle pensa già ai possibili acquisti. La Serie A è un attrattiva importante in questo senso, con alcuni big che potrebbero decidere di trasferirsi nell’ambita Premier League e intraprendere quest’avventura.

Le grandi compagini italiane, perciò, dovranno fare molta attenzione. I ‘Magpies’ vogliono andarci giù pesanti e sono pronti a prendersi il calcio mondiale.