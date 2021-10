Rottura con Raiola, il big vuole il rinnovo: “Cambio agente”

Un’indiscrezione suggestiva di calciomercato con il possibile addio a Mino Raiola: cambio agente, l’idea da urlo per il futuro

Mino Raiola è da sempre uno degli uomini più influenti del panorama calcistico. Il noto agente italo-olandese cura gli interessi dei migliori calciatori italiani, ma potrebbe esserci una separazione da urlo con il top player del Milan.

Calciomercato Milan, addio con Romagnoli: l’indiscrezione

Sul suo profilo Twitter Sebastiano Sarno, giornalista di CalcioStyle, ha svelato: “BOMBA arrivata nella notte da una mia fonte anche se per ora la notizia è da prendere con le pinze:

Romagnoli a Raiola: ‘Voglio il rinnovo oppure cambio agente’. Io sinceramente non pensavo fosse possibile ma è ciò che mi dicono. Vediamo. Vi tengo aggiornati”. Il centrale del Milan è in scadenza di contratto nel giugno 2022: ora starebbe pensando al rinnovo dopo che è stato ad un passo dall’addio.

Il suo futuro è sempre in bilico con la nuova indiscrezione di calciomercato alquanto suggestiva. Ci sarebbero state delle incomprensioni con Raiola, suo agente da tempo, che avrebbe il desiderio di portarlo lontano da Milano per una nuova avventura importante della sua carriera.

Da titolare inamovibile, Romagnoli ha perso anche il posto in Nazionale da Mancini: Tomori e Kjaer sono diventati di maggiore affidabilità nel corso dei mesi e così dovrà sudare sempre la maglia per scendere in campo con la maglia del Milan.