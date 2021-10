Visite mediche in corso, ormai ci siamo: in arrivo l’annuncio

Ormai è sempre più vicino alla firma con il top club: visite mediche in corso, l’annuncio ufficiale ci sarà nelle prossime ore

Ultime ore bollenti in casa Milan dopo l’infortunio del portiere francese Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero dovrà operarsi al polso e potrà stare fuori per due mesi. Così la dirigenza milanese è subita partita all’attacco di Antonio Mirante, che era attualmente svincolato, che sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito alla clinica ‘Colombus’ come riportato da “Calciomercato.it“.

LEGGI ANCHE>>>Il Barcellona spaventa il Milan: assalto anticipato a gennaio

LEGGI ANCHE>>>Il Newcastle spiazza Juventus e Milan: il tecnico porta due pupilli

News di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’annuncio ufficiale dovrà arrivare nelle prossime ore per aggregarsi così alla formazione di Stefano Pioli. Dopo la sosta Nazionale ecco il nuovo problema in casa Milan, che vuole tornare ad essere protagonista in campo europeo. Arrivato in estate al posto di Gianluigi Donnarumma, Maignan aveva dato sicurezza al reparto difensivo guidandolo in maniera egregia. Ora il suo ritorno in campo è previsto per dicembre.

Antonio Mirante è stato il prescelto per sostituirlo in vista dei prossimi mesi: dopo l’avventura con la Roma, era svincolato.