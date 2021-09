La Juventus studia il colpo per gennaio | Affare in Francia

La Juventus studia le strategie per il calciomercato di gennaio e segue un giovane centrocampista dalla Francia

La Juventus non è riuscita a portare a termine tutte le mosse di mercato che si era prefissata. Sono arrivati giocatori molto giovani come Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean ma avendo perso un giocatore come Cristiano Ronaldo, sarebbero serviti certamente degli acquisti più di spessore ed esperienza. I bianconeri sono già a lavoro per cercare di piazzare qualche colpo durante il mercato di gennaio. Miralem Pjanic rimane uno dei primi obiettivi dopo il mancato arrivo negli ultimi giorni di mercato estivo ma un altro nome nella lista della società bianconera, come riportato da ‘todofichajes.com’, è Aurelien Tchouameni, centrocampista francese di origini camerunesi classe 2000.

La Juventus punta Tchouameni per il centrocampo

L’attuale centrocampista del Monaco viene da una buona stagione in Ligue 1 conclusa con 2 gol e 4 assist. Può occupare la posizione di mediano così come quella di centrocampista centrale nei due o come mezz’ala nel centrocampo a tre. Un giocatore che si adatterebbe molto bene agli schemi di Massimiliano Allegri vista la sua duttilità.

Ha un contratto con il Monaco fino a giugno 2024 ma la Juventus vorrebbe riuscire a prelevarlo già a gennaio. Il club del Principato, però, conoscendo il valore e il potenziale del francese chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo andare, ma come riportato dal sito spagnolo, la Juventus deve vedersela con il Chelsea che attualmente sembra essere la concorrente principale dei bianconeri nella corsa a Tchouameni.