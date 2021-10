Colpo in canna del Real e via libera per l’attaccante: duello Milan-Juventus

Possibile duello di mercato tra Milan e Juventus per l’attaccante: i dettagli

Il Milan continua a guardare in Spagna e potrebbe aprire concretamente un duello di mercato con la Juventus. Il ruolo in questione è quello del trequartista, zona di campo dove sia i rossoneri che i bianconeri hanno carenza di alternative. Il giocatore in questione proviene dal Real Madrid: si tratta di Marco Asensio, ormai ai margini del progetto dei blancos e dalle gerarchie di Carlo Ancelotti. Addirittura nell’ultima gara delle merengeues in Champions League, nella notte della clamorosa disfatta contro lo Sheriff al Bernabeu, lo spagnolo non è neppure entrato in campo e questo ha lasciato il giocatore molto contrariato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, Florentino Perez non chiude la possibilità di cederlo e Asensio stesso ha voglia di mettersi in gioco altrove.

Milan e Juventus si contendono Asensio: apertura Del Real Madrid

Come riportato da ‘El Chiringuito’ Asensio spinge per andare via da Madrid e il Real aprirebbe alla cessione ma Florentino Perez non intende svalutare il giocatore e lo valuta circa 35 milioni di euro, certamente un prezzo inferiore rispetto a quello che aveva guadagnato negli anni d’oro sotto la guida di Zidane.

I blancos hanno già pronto il colpo in canna per sostituirlo. Si tratta di Riyad Mahrez, obiettivo di Florentino Perez per la prossima stagione. Puntando sull’algerino del Machester City, il Real aprirebbe la strada all’assalto del Milan per Asensio. I rossoneri lo seguono da diverso tempo ma devono fare i conti con l’interesse della Juventus.