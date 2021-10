Calciomercato Juventus, svolta per il centrocampista: scambio immediato

Calciomercato Juventus: possibile scambio a gennaio con il Manchester United. Ecco la svolta per il nuovo centrocampista. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina ed iniziano a circolare i primi nomi in entrata anche per le big di Serie A. La Juventus, in particolare, è alla ricerca di un nuovo centrocampista per rinforzare ulteriormente il reparto. In cima alla lista di Cherubini e della dirigenza c'è il gioiello francese di proprietà del Monaco Aurelien Tchouameni, ma negli ultimi giorni è rispuntato anche il nome di Donny van de Beek. L'ex Ajax è sempre ai margini al Manchester United e poco considerato da Solskjaer. La sua partenza a gennaio si fa sempre più probabile e nelle ultime ore si è parlato con insistenza anche del club bianconero. Ecco il possibile affare con i Red Devils: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio per van de Beek: cifre e dettagli

Il centrocampista olandese classe 1997 è legato al Manchester United fino al 2025 e attualmente valutato circa 30 milioni di euro. Un costo che potrebbe spingere la Juventus ad intavolare uno scambio alla pari con Weston McKennie. L'americano sta vivendo di fatto la stessa situazione di van de Beek: non convince Allegri ed al momento rappresenta un'alternativa a centrocampo. Anche l'ex Schalke 04 è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato intorno ai 30 milioni di euro.

McKennie è tra i cedibili in casa bianconera e potrebbe essere così proposto ai Red Devils e alla proprietà americana, proprio come il 23enne. Un possibile affare già a gennaio che accontenterebbe tutte le parti in casa. Staremo a vedere.