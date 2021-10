Il Newcastle spaventa anche il Milan: 60 milioni di euro!

Calciomercato Milan: il Newcastle può mettere nel mirino anche un big rossonero. Il prezzo è già fissato: tutte le cifre e i dettagli

Il nuovo Newcastle del principe saudita Mohammad bin Salman spaventa anche i top club europei e le big di Serie A. Nelle ultime ore sono iniziati a circolare i primi nomi come possibili obiettivi di calciomercato della nuova ricchissima proprietà. Da de Ligt e Chiesa a Vlahovic, fino a Brozovic e Kessie a parametro zero: il club inglese punta a diventare una nuova forza del calcio mondiale ed è pronto a fare spesa anche nel campionato italiano. Tra i possibili obiettivi futuri potrebbe esserci anche un big del Milan: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, minaccia Newcastle per Tomori: tutti i dettagli

Il Newcastle potrebbe tentare di riportare in Inghilterra anche Tomori. L’ex Chelsea è definitivamente esploso al Milan, conquistando anche la Nazionale di Southgate. Il 23enne è già diventato una colonna della squadra rossonera ed imprescindibile per Pioli. Il suo nome potrebbe così finire sul taccuino della dirigenza dei ‘Magpies’ in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, Tomori è ritenuto incedibile da Maldini e Massara e già valutato il doppio rispetto ai 28 milioni di euro sborsati dal club rossonero per prelevarlo a titolo definitivo dal Chelsea. La sua valutazione, infatti, ha già raggiunto 60 milioni di euro. Il Newcastle è avvisato.