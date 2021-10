La Juventus lo libera a gennaio: offerta dalla Premier

Dalla Premier League arriva un’offerta allettante per un giocatore della Juventus

La Juventus studia le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio ma senza cessioni sarà complicato per la società poter spendere in entrata. Alcune situazioni potrebbero sbloccarsi e questo porterebbe la società ad avere un budget da poter reinvestire nell’immediato. Tra i possibili partenti potrebbe rientrare anche Aaron Ramsey che nell’ultimo anno ha trovato pochissimo spazio, condizionato anche da diversi problemi fisici. Il centrocampista ex Arsenal è intenzionato a tornare in Premier League e magari a terminare lì la carriera e un nuovo scenario potrebbe venire in favore delle esigenze della Juve.

Juventus, il Newcastle sulle tracce di Ramsey

I nuovi proprietari del Newcastle vogliono riportare in alto il club e stanno progettando una grande Campagnia acquisti. L’insider di mercato, Ekrem Konur, ha rivelato tramite il suo profilo twitter la volontà del club di portare Aaron Ramsey offrendogli un contratto triennale.

Considerando l’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro del centrocampista gallese, la Juventus ha tutte le intenzioni di liberarsi dal peso di uno stipendio così alto per poter tentare l’assalto a Tchouameni, il giovane talento francese del Monaco.