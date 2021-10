Juventus, le condizioni di Dybala e Morata per la Roma: i tempi di recupero

La Juventus prosegue la preparazione in vista del match contro la Roma: le ultime sugli infortunati Dybala e Morata

La Juventus lavora alla Continassa in vista della ripresa del campionato. Dopo la sosta delle Nazionali, il club bianconero riparte dalla sfida contro la Roma di José Mourinho, in programma domenica 17 ottobre alle ore 20:45. Un test importante, dopo quattro vittorie consecutive – tre in Serie A, una in Champions League – al cospetto di una diretta rivale.

Mister Massimiliano Allegri tiene alta la concentrazione dei suoi, ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono le migliori. La Juventus spera infatti di recuperare Paulo Dybala e Alvaro Morata, entrambi fermi per noie muscolari. Entrambi hanno svolto lavoro individuale personalizzato tra esercizi atletici e con la palla.

Juventus, le condizioni di Dybala e Morata

La sensazione è che Paulo Dybala sia più avanti del compagno e possa già strappare una convocazione per il match contro la Roma. L’attaccante spagnolo dovrebbe invece rientrare in Champions League con lo Zenit o al massimo il weekend prossimo nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.