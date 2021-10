La richiesta di Barella allarma l’Inter e accende l’asta internazionale

L’Inter prosegue la sua rincorsa al Napoli. Sabato c’è la Lazio. Intanto si complica il rinnovo del centrocampista. Su di lui piombano le big europee

L’Inter ricomincia la sua rincorsa al Napoli capolista. Sabato 16 ottobre, i nerazzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma, nel big match con la Lazio di Maurizio Sarri. Simone Inzaghi tornerà per la prima volta nella capitale da avversario. Il mister nerazzurro conta di avere a disposizione anche i sudamericani, Correa e Lautaro su tutti. Intanto ha fatto rientro al Centro Sportivo Suning anche l’azzurro Nicolò Barella, rinfrancato dall’eurogol segnato al Belgio nella finalina di Nations League. L’ex Cagliari non ha ancora trovato l’accordo con Marotta per il rinnovo, alimentando così l’interesse delle big europee.

Inter, Real Madrid e Liverpool piombano su Barella

Il rendimento di Nicolò Barella non può passare inosservato. Il centrocampista, arrivato dal Cagliari nell’estate 2019, ha giocato 96 partite con la maglia nerazzurra. Da inizio stagione ha totalizzato ben 5 assist in sole 9 presenze, garantendo il mix giusto tra tecnica e sostanza a mister Simone Inzaghi. La scadenza del contratto di Barella è prevista per giugno 2024 ma non è escluso che prima di allora possa cambiare casacca. Le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo in quanto Marotta non sembra intenzionato ad arrivare ai 6 milioni richiesti dall’entourage del giocatore.

Il Liverpool di Klopp e il Real Madrid stanno seguendo il centrocampista azzurro e sono pronte ad accontentare le sue richieste contrattuali. Il suo valore è attualmente superiore a 70 milioni di euro, una cifra alta ma proporzionata a quanto espresso dall’ex Cagliari e soprattuto, ai suoi margini di crescita, visto che ha appena 24 anni. E considerando l’ingaggio pluriennale per cinque anni, ci vorranno circa 103 milioni di euro complessivi per l’operazione Barella.