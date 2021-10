Stop Maignan, il Milan va sul mercato: nuovo portiere ‘gratis’

Guai per il Milan, si ferma Maignan che dovrà operarsi. La dirigenza va sul mercato: ecco il sostituto ‘gratis’

Problemi per il Milan, che perde Mike Maignan. Il portiere francese, che da settimane conviveva con un dolore al polso sinistro, dovrà sottoporsi ad operazione chirurgica. I tempi di recupero sono stimati intorno alle due settimane, nelle quali i rossoneri dovranno andare avanti senza un titolare indiscusso della formazione, che non ha fatto rimpiangere fin qui l’ex Donnarumma. Per Stefano Pioli si aprono due strade: fare affidamento al secondo portiere in squadra, Tatarusanu, o affidarsi a qualcuno di maggiore esperienza prelevandolo dagli svincolati. Stando alle ultime, la società avrebbe deciso per la seconda opzione andando sul mercato.

Milan, Mirante per sostituire Maignan: la situazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la squadra lombarda avrebbe individuato in Antonio Mirante, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, il sostituto del francese. La dirigenza milanista vuole dunque correre ai ripari e portare in rosa il portiere ex giallorosso a zero. Contatti già avviati, le parti sono molto vicine.