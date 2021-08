Il calciomercato della Juventus può vivere un’accelerata per il post Ronaldo: via al valzer degli attaccanti

Manca una settimana alla chiusura della sessione estiva del calciomercato ed in casa Juventus resta vivo il dubbio sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso lusitano è in scadenza il 30 giugno 2022 e per la ‘Vecchia Signora’, nonostante le rassicurazioni di Massimiliano Allegri, una cessione del cinque volte Pallone d’Oro è tutt’altro che da escludere. Sullo sfondo rimane sempre il PSG, con l’intrigante possibilità di vedere CR7 al fianco di Messi e Neymar nella stagione appena cominciata. Ecco che all’orizzonte può prospettarsi un clamoroso triangolo di mercato, innescato dalla cessione di Kylian Mbappe al Real Madrid. Il gioiello francese non ha nascosto la sua voglia di cambiare aria e, in caso di approdo alla corte di Carlo Ancelotti prima del 31 agosto, darebbe il via ad un inatteso valzer di attaccanti. Con Mbappe a Madrid, la pista che porterebbe a Cristiano Ronaldo sotto la Tour Eiffel sarebbe in discesa, lasciando alla Juventus il compito di ricercare un erede del portoghese.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG: ecco l’erede

Con Mauro Icardi che rimarrà fermo per almeno 1 mese per infortunio, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono rivolte in Premier League. In particolar modo in casa Chelsea dove, con l’arrivo di Lukaku, i ‘Blues’ potrebbero decidere di cedere allo scadere Timo Werner.

Il centravanti tedesco, 25 anni, è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Chelsea che lo valuta non meno di 40-50 milioni di euro.

Il post Ronaldo può dunque parlare tedesco con Werner reduce da 52 presenze, 12 reti e 15 assist nell’ultimo anno nel quale si è laureato campione d’Europa con il Chelsea.