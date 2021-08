Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Il campione portoghese potrebbe dire addio, l’annuncio a sorpresa

Subito o nel 2022: il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Il campione portoghese si sta allenando ormai da settimane sotto la gestione di Massimiliano Allegri dopo Euro2020. Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali con il suo agente, Jorge Mendes, che sarebbe stato visto a Parigi nelle ultime ore come svelato dal tweet dal giornalista Paolo Paganini.

Calciomercato Juventus, Ronaldo dove giocherà?

Così Paganini sul suo profilo Twitter ha svelato: “Buonasera. News dal Principato by night…che ci faceva #JorgeMendes oggi a Parigi a colloquio con il proprietario del #Psg? Meglio fare qualche verifica di livello…”. Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione in poco tempo: al momento non ci sono conferme ufficiali con il campione portoghese accostato nelle ultime ore al PSG.

Nelle scorse ore il quotidiano spagnolo “As” ha rilanciato l’indiscrezione del trasferimento a parametro zero nel 2022 di Ronaldo al PSG con il successivo passaggio di Mbappe al Real Madrid. Un intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima stagione con le idee sempre molto attuali.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così ad una scelta definitiva. Ronaldo vorrebbe continuare per un’altra stagione in maglia bianconera prima di dire addio al termine del suo contratto con la Juventus. Le novità potrebbero esserci a breve con un clamoroso colpo di scena.