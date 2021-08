Calciomercato Inter, offerta per Insigne | Scambio in extremis

L’Inter valuta le mosse giuste sul calciomercato, alla ricerca del colpo adatto in attacco. Lorenzo Insigne resta nei radar: occhio allo scambio

Lorenzo Insigne e l’Inter, un matrimonio che non decolla, per il momento, ma che negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe celebrarsi improvvisamente. La situazione del calciatore del Napoli è attraente: un talento conclamato in scadenza di contratto nel 2022 e per cui la permanenza in Campania è diventata maledettamente difficile. L’Inter monitora la situazione e, viste le condizioni precarie di Alexis Sanchez, che non garantisce sicurezze fisiche, potrebbe tentare l’affondo negli ultimi giorni di mercato.

Si sa, però, che la situazione dell’Inter economicamente non è così florida e allora bisognerà trovare l’incastro giusto per fare in modo che il partenopeo arrivi a Milano. Innanzitutto, Joaquin Correa. L’argentino in tempi brevi, per volontà dell’Inter che sta forzando la mano, potrebbe vestirsi di nerazzurro. Se la trattativa dovesse saltare, però, ecco che il nome di Insigne potrebbe tornare in primissimo piano, anche a prescindere da Sanchez.

Calciomercato Inter, da Correa a Insigne: proposta di scambio

L’operazione Insigne, alle giuste condizioni, potrebbe quindi decollare sul calciomercato. L’esterno d’attacco ha una valutazione sui 20-25 milioni di euro, anche se De Laurentiis spara alto e chiede anche 30. Cifre che potrebbero calare grazie all’inserimento di una contropartita. Il nome giusto potrebbe essere Matias Vecino: Spalletti lo conosce benissimo e gli ha concesso grande spazio all’Inter. Il centrocampista è valutato sugli 8 milioni di euro. L’offerta quindi potrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro più Vecino: vedremo se basterà a convincere il Napoli a cedere il suo gioiello, con la scadenza che, però, si avvicina.