La Juventus continua a lavorare per arrivare a giocatori di assoluto valore: il club bianconero pronto al colpo a zero

La Juventus vuole essere protagonista anche negli ultimi giorni di calciomercato. Il club bianconero intende regalare un altro colpo a Massimiliano Allegri, poco felice della prestazione dei suoi nella prima sfida ufficiale di Serie A. Per Dybala e compagni è arrivato soltanto un punto dalla trasferta di Udine dopo il doppio vantaggio iniziale. Così dal fronte mercato potrebbero esserci sorprese suggestive per la compagine guidata dallo stesso allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, rescissione Umtiti ad un passo

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” il Barcellona dovrebbe risolvere in breve tempo la situazione intorno al futuro del difensore francese Umtiti. Finora sono arrivate tante proposte per lui, ma lo stesso giocatore ha rifiutato visto che ha ancora due anni di contratto con il club blaugrana.

E così la stessa dirigenza catalana dovrà dovrà prendere una decisione radicale. Se Umtiti non dovesse accettare le altre offerte che arriveranno negli ultimi giorni di mercato, il Barcellona rescinderà unilateralmente il contratto. E così lo stesso centrale francese potrebbe rappresentare un’occasione di mercato anche per la Juventus con un colpo suggestivo a parametro zero.

Tutto si deciderà negli ultimi giorni con Umtiti che dovrà prendere così una scelta: andare via subito o rescindere il contratto con il Barcellona. Ora lo stesso club blaugrana aspetterà ancora qualche giorno la decisione del francese, poi andrà dritto verso la sua strada.