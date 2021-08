La Juventus lavora sul calciomercato con tutta la volontà di chiudere operazioni importanti. Pista in Germania: centrocampista in uscita, come riportato già ieri

Il futuro della Juventus vedrà ancora qualche operazione interessante sul calciomercato, alla ricerca della giusta quadratura del cerchio. Focus sul centrocampo: nonostante l’arrivo di Manuel Locatelli, la sensazione è che qualcosa ancora debba essere fatta per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E al centro delle discussioni è finito il nome di Weston McKennie.

Il centrocampista americano si è rivelato elemento estremamente utile agli ordini di Andrea Pirlo. Gol, esplosività e fase difensiva per un calciatore moderno e di prospettiva. In quest’estate bollente di calciomercato, però, potrebbe dire addio alla Juventus. Il ritorno in Bundesliga, come via avevamo già riportato nella giornata di ieri, potrebbe essere una pista percorribile sul calciomercato e avere conseguenze dirette anche sulle entrate per Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio per McKennie: le cifre

Secondo quanto riporta ‘Libero’, infatti, McKennie potrebbe rientrare in una trattativa importante con il Bayern Monaco. Il club tedesco, pur di arrivare al centrocampista, potrebbe mettere sul piatto Marc Roca, elemento di grande qualità che potrebbe dare nuova linfa alla mediana di Allegri. Lo spagnolo verrebbe valutato 12 milioni di euro, a cui ne verrebbero aggiunti 13 di conguaglio. Un’operazione di scambio molto interessante che potrebbe decollare nei prossimi giorni, al netto dei possibili stravolgimenti sul fronte Ronaldo e sulle piste ancora in piedi per migliorare la rosa bianconera.