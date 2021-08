Calciomercato Juventus, Mendes e il futuro di Ronaldo | Doppia rivelazione

L’addio di Cristiano Ronaldo resta sullo sfondo per il calciomercato della Juventus. Nuova rivelazione su Mendes e l’attaccante

Cristiano Ronaldo è grande protagonista del calciomercato della Juventus, ormai da mesi. Il suo addio ai bianconeri, un anno prima della scadenza anticipata del suo contratto, continua a far discutere, nonostante le continue smentite che arrivano dal mondo Juventus e per ultimo da Pavel Nedved. Intanto, si discute e non poco di destinazioni e piste per l’addio, incessantemente e anche a pochi giorni dalla fine della sessione estiva.

Impresa che, a dire il vero, non è semplice quella dell’addio di CR7. Un club veramente disposto a pagare il suo lauto ingaggio e a puntare sul portoghese al momento non sembra esserci. O ancora non ha accelerato. Jorge Mendes è al lavoro da mesi, ma attenzione a un nuovo retroscena sul portoghese.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: i rapporti con Mendes e il futuro

Ivan Zazzaroni ne ha parlato in maniera approfondita ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, programma in onda su Radio24. Il noto giornalista sottolinea come i rapporti tra Ronaldo e Mendes non siano più idilliaci anche nell’ottica di un possibile addio alla Juventus: “Ronaldo arriva da un anno in cui non ha vinto niente ed è all’ultimo anno del suo ciclo in bianconero. I rapporti tra Mendes e Ronaldo non sono più come una volta, è l’agente che sta cercando di riaccreditarsi trovandogli l’ultimo grande contratto”. Vedremo, quindi, se Mendes riuscirà a concretizzare questa possibilità. Il futuro di Ronaldo resta in bilico e ormai manca poco al gong finale.