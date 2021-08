Il calciomercato della Juventus passa dal destino di Cristiano Ronaldo: arriva la confessione ai compagni

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, la Juventus deve ancora fare i conti con il destino di Cristiano Ronaldo. L’attaccante lusitano è in scadenza nel giugno 2022 e, dopo una stagione da 36 reti e 4 assist in 44 presenze, il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe ripetere certi numeri ma lontano dalla ‘Vecchia Signora’. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, il procuratore di CR7 Jorge Mendes dovrà trovare, dopo aver bussato alle più illustre porte d’Europa, una sistemazione gradita all’attaccante ex Real. Anche da un punto di vista economico, sarà tutt’altro che semplice visti i 31 milioni netti garantiti dalla società torinese, con il PSG che senza la cessione di Mbappè non potrà provare a puntare su Ronaldo. Anche City, United e Tottenham non hanno nemmeno intavolato una vera e propria trattativa, con l’attaccante portoghese che avrebbe fatto una rivelazione ai compagni di spogliatoio riguardo al suo futuro.

Calciomercato Juventus, Ronaldo allo scoperto: i dettagli

Ronaldo continua a rivelare di avere la speranza di poter partire, prima del 31 agosto, lasciando con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale la Juventus.

In tal senso, in caso di permanenza, Allegri e la società hanno in mente un ruolo diverso per CR7: non più la star indiscussa ma che il lusitano si gestisca non pretendendo di giocare ogni match.

Adesso solo il tempo potrà dire se le speranze di un addio di Ronaldo saranno state vane, con la volontà di CR7 ormai chiara da tempo.