Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus, è stato il peggiore in campo dei suoi nella sfida di ieri contro l’Udinese pareggiata per 2-2 alla Dacia Arena

E’ iniziato il campionato italiano di Serie A! La Juventus, tornata nelle mani di Massimiliano Allegri dopo due stagioni decisamente turbolente prima con Maurizio Sarri poi con Andrea Pirlo, non è però riuscita ad andare oltre il pareggio in casa dell’Udinese di Luca Gotti che è andato a segno con Roberto Pereyra, ex giocatore della Vecchia Signora, e Gerard Deulofeu, protagonista di una parentesi anche al Milan nella stagione 2016/2017. Le due marcature realizzate dalla squadra friulana hanno però un colpevole: Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore della Juventus infatti, in occasione della prima rete ha causato il rigore che ha portato poi alla trasformazione di Pereyra in seguito ad un intervento goffo su una conclusione non irresistibile. Nel secondo gol invece, il polacco ha sbagliato totalmente in fase di disimpegno regalando il pallone ed il gol agli avversari a pochi metri dalla porta da lui difesa. Una prestazione davvero negativa per l’ex giocatore della Roma che fa riflettere anche la Juventus in sede di calciomercato per la prossima stagione e non solo.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny? Un top club di Serie A ci pensa

Siamo soltanto alla prima giornata ed è troppo presto per dare giudizi, ma la prestazione di ieri di Szczesny avrà fatto sicuramente storcere il naso alla dirigenza della Juventus che, in vista della stagione 2022/2023, potrebbe anche decidere di puntare su altri profili, anche più giovani, dopo non aver affondato per Donnarumma all’inizio dell’estate.

Su un binario parallelo attenzione al possibile interesse dell’Inter nei confronti del portiere polacco. I nerazzurri infatti, il prossimo anno, potrebbero salutare Samir Handanovic e, al suo posto, sarebbero disposti a fare un pensierino anche su Szczesny, a maggior ragione se la Juventus volesse venderlo ad un prezzo scontato.