La Juventus esordisce in campionato contro l’Udinese. Cristiano Ronaldo parte clamorosamente dalla panchina. Potrebbe significare che il fuoriclasse portoghese è vicino alla partenza.

Massimiliano Allegri ha scelto l’undici titolare della Juventus per l’esordio in campionato contro l’Udinese, relegando in panchina Cristiano Ronaldo. Preferito Alvaro Morata al portoghese, che giocherà al fianco di Paulo Dybala. La decisione è arrivata inattesa come un fulmine a ciel sereno, considerate anche le parole che il tecnico livornese aveva speso a proposito della permanenza a Torino del cinque volte Pallone d’oro. L’interrogativo che accompagna la decisione di Allegri è: scelta tecnica, e quindi bocciatura per Cr7, o preludio a una cessione del numero 7 bianconero?

Juventus, Ronaldo in panchina contro l’Udinese | Si avvicina l’addio?

Il calciomercato è ancora lungo e la possibilità che il fuoriclasse di Madeira possa essere un colpo last minute per una big europea è ancora concreta. Eventualità che non è stata mai fugata dalle parole di Ronaldo nè esclusa categoricamente dalla società.

Non è scontato che l’esclusione dai titolari di Cr7 sia dovuta a una sua partenza, potrebbe anche essere la condizione fisica del portoghese alla base della decisione di Allegri. Rimane, comunque, una scelta clamorosa.