Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con l’ipotesi scambio per il campione d’Europa: il piano di Maldini

Il Milan, in attesa di scendere in campo per la difficile trasferta di domani sera contro la Sampdoria, guarda con attenzione alle ultime possibilità che il calciomercato può riservare al club meneghino. Pioli spera nei rinforzi last minute che completino la rosa dei rossoneri che quest’anno parteciperanno, dopo anni di assenza, alla Champions League. Tra entrate ed uscite, uno dei candidati a salutare il Milan è Andrea Conti. Il terzino, con l’arrivo di Florenzi e la conferma di Calabria, non rientra più nei piani di Stefano Pioli e saluterà nei prossimi giorni. Il club che maggiormente si è avvicinato al laterale è proprio l’Atalanta, società che nell’estate 2017 cedette per 24 milioni Conti e, adesso, starebbe pensando al ritorno del 27enne di Lecco. L’idea del Milan sarebbe quella di imbastire uno scambio, con Conti, valutato adesso 6,7 milioni vista la scadenza con il Milan nel 2022, nuovamente a Bergamo e Matteo Pessina alla corte di Pioli.

Calciomercato Milan, scambio per Pessina: i dettagli

Un discorso aperto da tempo quello tra Milan ed Atalanta per il centrocampista, seguito anche dall’Inter e laureatosi campione d’Europa con l’Italia di Mancini e per il quale i rossoneri vantano una percentuale sulla rivendita.

Il Milan avanza per l’acquisto di Pellegri per l’attacco e l’agente della punta, Beppe Riso, è anche il procuratore di Pessina che l’Atalanta valuta intorno ai 20 milioni.

Dialoghi che i vertici di via Aldo Rossi portano avanti da tempo, con il possibile scambio tra Pessina e Conti che resta in piedi in vista delle ultime ore di calciomercato.