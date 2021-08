La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: acconto immediato da parte dei bianconeri per il big

Novità importanti in casa Juventus. Il club bianconero continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare ai big in circolazione. L’idea della dirigenza torinese è quella di arrivare a giocatori di assoluto valore anche in vista della prossima stagione. E così potrebbe nascere l’accordo per un possibile acconto per l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, pronto a dire addio al club viola.

Calciomercato Juventus, Pellegrini come acconto per Vlahovic

La Juventus potrebbe così pensare alla cessione del terzino sinistro, Luca Pellegrini, voglioso di giocare con maggiore continuità. L’ex Roma sarebbe un acquisto importante per la Fiorentina e così si potrebbero aprire gli spiragli giusti. Lo stesso Dusan Vlahovic è stato accostato nelle ultime ore a club prestigiosi come Atletico Madrid e Manchester City, ma la sua volontà potrebbe essere quella di restare per un’altra stagione in maglia viola. In questo modo la Juventus avrebbe una specie di priorità per arrivare al forte e promettente attaccante serbo.

Un’idea nata proprio nelle ultime ore con un intreccio suggestivo in vista della prossima stagione. La Fiorentina sarebbe vogliosa di confermare per un altro anno il serbo per poi pensare alla sua cessione nell’estate 2022. Una strategia che accontenterebbe così tutte le parti coinvolte: Pellegrini sarebbe propenso anche ad accettare subito la destinazione Fiorentina.