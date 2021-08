Fabio Capello si esprime nei confronti di Cristiano Ronaldo, al centro del mercato della Juventus e incerto sul futuro

Il destino di Cristiano Ronaldo è ancora incerto e ci avviciniamo sempre di più alla fine del calciomercato estivo. La Juventus continua ad aprire alla cessione ma manca una reale offerta che possa permettere ai bianconeri di liberarlo. Difficile prevedere quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni ma la sensazione è che più tempo passa e più aumentano le possibilità che il portoghese possa rimanere a Torino. Intanto oggi la Juventus scende in campo a Udine per la prima giornata del nuovo campionato e Ronaldo sarà regolarmente in campo dal 1′ minuto. In merito a CR7 è intervenuto l’ex allenatore Fabio Capello che ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ “Ci sono i giocatori comuni, poi, c’è CR7, ovvero un marziano che può essere difficile gestire.

Calciomercato Juventus, Capello su Ronaldo: “Deve prendere come esempio Ranocchia”

Capello poi alla domanda, come si può gestire un fenomeno come Cristiano Ronaldo, risponde: “Ai giocatori bisogna parlare chiaro, dire dove si è e dove si va. Chiarezza con tutti, dai ragazzi ai campioni”.

Poi l’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus risponde alla domanda se Cristiano Ronaldo possa essere trattato come chiunque altro, magari come un Ranocchia. La risposta di Capello è chiara: “Certo che si può. L’importante è che lui si comporti come Ranocchia. Bisogna che l’allenatore abbia il coraggio di agire con tutti alla stessa maniera, questo ti fa essere rispettato e lui deve comportarsi come qualsiasi altro giocatore”. Uno strano paragone che sottolinea la professionalità del difensore dell’Inter in tutte le situazioni.