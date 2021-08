La Juventus prova ad intavolare uno scambio con il Manchester City sacrificando Cristiano Ronaldo

La Juventus continua a sondare il terreno per un nuovo attaccante, anche se manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo. Cristiano Ronaldo è l’uomo attorno al quale ruotano le mosse dei bianconeri: il portoghese non è del tutto certo di continuare la sua avventura con la ‘Vecchia Signora’ e la società sarebbe disposta a cederlo, a patto di rimpiazzarlo con un attaccante di livello internazionale. Lo stesso Massimiliano Allegri non farebbe follie per trattenerlo e gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare molte sorprese.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scippo a zero al Barcellona | I dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo profilo per l’attacco | Le ultime

Calciomercato Juventus, possibile scambio Ronaldo-Gabriel Jesus

La Juventus sarebbe disposto a sacrificare Cristiano Ronaldo e la prima pretendente ad oggi è il Manchester City che, però, continua a dare la priorità ad Harry Kane, anche se il Tottenham continua ad opporre resistenza. Ronaldo sarebbe la prima alternativa al bomber inglese e in quel caso il sacrificabile di Guardiola sarebbe Gabriel Jesus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo scambio | Proposta del PSG

La Juventus incasserebbe circa 30 milioni di euro dalla cessione di Ronaldo. Il Manchester City, invece, valuta Gabriel Jesus circa 50 milioni di euro. Uno scambio che potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato.