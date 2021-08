Il calciomercato entra nel vivo e Josè Mourinho è pronto a firmare il sorpasso su Juventus e Napoli: colpo in mediana per lo ‘Special One’

Una nuova avventra nella Capitale per Josè Mourinho che questa sera, con la sua Roma, esordirà in Serie A contro la Fiorentina. Una sfida complicata per i giallorossi che attendono ulteriori rinforzi da qui all’imminente chiusura, il prossimo 31 agosto, della sessione estiva di calciomercato. In tal senso, lo ‘Special One’ abbraccerà un nuovo colpo a centrocampo che rimpolpi la mediana romanista e tra i nomi caldi, negli ultimi giorni, vi è anche quello di Denis Zakaria. Lo svizzero è da tempo sul taccuino di Napoli e Juventus ma è la società di Friedkin ad essere in vantaggio per la firma del talentuoso centrocampista. “Denis Zakaria è molto vicino a firmare con la Roma”, così, su Twitter, il giornalista Daniel Romano che di fatto avvicina il prossimo colpo del club capitolino. La Roma sarebbe infatti vicina a chiudere per la firma del centrocampista, in forza al Borussia Monchengladbach, Denis Zakaria. Il 24enne svizzero, in scadenza con la società tedesca tra meno di un anno, piace a Napoli e Juventus a caccia di nuovi innesti da regalare a centrocampo a Spalletti ed Allegri.

Calciomercato Roma, colpo Zakaria: le cifre

Azzurri e bianconeri dovranno, stando a quanto scritto da Romano, guardare altrove, visto che Josè Mourinho è pronto ad abbracciare il classe 1996. “Il Borussia Monchengladbach ha accettato i 20 milioni di euro offerti dal club italiano”, ha riferito il commentatore e presentatore.

Denis Zakaria potrebbe quindi firmare per la società capitolina nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato estivo fissata al 31 agosto.

Nell’ultima stagione Zakaria ha accumulato 32 presenze con il Borussia Monchengladbach tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente all’attivo.