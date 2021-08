La Juventus continua a pensare a possibili colpi negli ultimi giorni di calciomercato: doppio assist ai bianconeri

Tutto pronto per il rush finale della Juventus. Il club bianconero potrebbe anche pensare a colpi suggestivi negli ultimi giorni di calciomercato per accontentare ulteriormente Massimiliano Allegri. Tra poche ore ci sarà il debutto dei bianconeri ad Udine per iniziare alla grande questo nuovo percorso con l’allenatore livornese. L’obiettivo è quello di partire subito forte per dimenticare gli ultimi mesi alquanto deludenti con Andrea Pirlo nonostante i due trofei vinti. La volontà resta, come sempre, quella di arrivare fino in fondo in Serie A e in Champions League. Così dal mercato potrebbero arrivare assist decisivi proprio in extremis.

Come svelato da “Sky Deutschland“ il Bayern Monaco aveva pensato all’assalto decisivo al centrocampista del Tottenham, Tanguy Ndombelé, mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro, più il cartellino di Correntin Tolisso. I due giocatori sono stati messi nel mirino dal club bianconero con il club inglese che ha rifiutato l’offerta dei tedeschi. Paratici, ex dirigente della Juventus, valuta lo stesso francese molto di più.

Un doppio assist così che arriva dall’asse Monaco-Londra con i bianconeri pronti a preparare nuovi assalti per rinforzare la zona centrale di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni è arrivato Manuel Locatelli, già convocato per la trasferta di Udine. Il centrocampista della Nazionale italiana partirà dalla panchina visto che non è ancora in forma dopo le vacanze estive.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la Juventus autentica protagonista del calciomercato. Un altro colpo a centrocampo dovrebbe arrivare in casa bianconera.