Il calciomercato della Juventus sta per vedere il rinnovo del top player: arriva il comunicato ufficiale

Un passo falso inatteso quello in casa dell’Udinese per la Juventus che, all’esordio in Serie A ha lasciato per strada i primi due punti. Una rimonta dal sapore di beffa e che richiama ai possibili prossimi colpi last minute per la ‘Vecchia Signora’, quando mancano solo otto giorni alla chiusura del calciomercato estivo. In tal senso, per i bianconeri, si chiude uno dei suggestivi sogni ventilati negli ultimi mesi. Si tratta di Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco corteggiato da mezza Europa. Il tedesco si è espresso così ai canali ufficiali della società bavarese: “La ragione più importante per il mio prolungamento di contratto è che qui al Bayern Monaco posso perseguire la mia passione con gioia ogni giorno. Ho una squadra con cui possono ottenere qualunque risultato”. Ecco i dettagli del nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, Kimmich rinnova: i dettagli

Joshua Kimmich, ancora, al Bayern Monaco. Il club tedesco ha annunciato ufficialmente il rinnovo del centrocampista che era in scadenza nel giugno 2023. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025, dopo aver collezionato 39 presenze complessive nella passata stagione con 6 reti e 14 assist vincenti.

Kimmich dunque si allontana definitivamente dalla Juventus: il suo futuro sarà ancora al Bayern Monaco.