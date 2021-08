La Juventus è stata vicina all’acquisto di Gianluigi Donnarumma, poi finito al PSG: clamorosa rivelazione sul mancato acquisto dell’ex milanista

Poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato estivo ed in casa Juventus si valutano le ultime operazioni, sia in entrata che in uscita. A tener banco è soprattutto il destino di Cristiano Ronaldo che, nonostante le smentite di Allegri, continua ad essere avvicinato a diversi top club europei. Uno degli obiettivi di mercato bianconero, poi finito al PSG, è stato sicuramente Gianluigi Donnarumma. Chiusa tra le polemiche l’avventura al Milan, il portiere campione d’Europa con l’Italia di Mancini è approdato sotto la Tour Eiffel dopo un lungo corteggiamento da parte del club bianconero. In tal senso, sul mancato approdo del portiere classe ’99 a Torino, si è espresso il giornalista Tony Damascelli rivelando un clamoroso retroscena riguardo all’estremo difensore campano. “Szczesny è un giocatore che ha sempre avuto dei limiti. Storicamente la Juve ha sempre avuto dei portieri più forti. L’acquisto di Donnarumma era quasi definito per la Juve, lo ribadisco nuovamente”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio eccellente | La super offerta del Bayern

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, mossa anti-Juventus | No al maxi scambio

Calciomercato Juventus, rivelazione Donnarumma: “Non l’ha voluto Allegri”

Damascelli ha poi voluto sbilanciarsi sulla causa principale della mancata firma di Donnarumma con la Juventus: “E’ stato Allegri che non ha voluto Donnarumma alla Juventus”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Parole importanti che non lasciano spazio a dubbi, con la Juventus che continuerà, almeno per questa stagione, a puntare sul polacco per la porta di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con il Milan! Ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Chiamata dall’allenatore: pista a sorpresa

Massimiliano Allegri sarebbe quindi il maggiore ‘responsabile’ di una telenovela conclusasi con la firma del portiere con la società di Al-Khelaifi.