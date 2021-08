Calciomercato Juventus, super occasione dalla Premier | Nuovo bomber

Calciomercato Juventus: il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku potrebbe chiudere le porte a Timo Werner. Super occasione per i bianconeri. Tutte le cifre e i dettagli

Negli ultimi giorni è letteralmente esploso il calciomercato estivo. Il trasferimento dell’anno è senza dubbio il clamoroso addio al Barcellona di Lionel Messi, che passa da svincolato al Paris Saint-Germain. L’altro affare delle ultime ore è invece il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku. L’Inter non ha potuto resistere di fronte all’offerta monstre dei ‘Blues’ da oltre 115 milioni di euro e ha così salutato il suo miglior giocatore, che dopo lo scudetto e la definitiva consacrazione come uno dei migliori 9 al mondo tornerà in Premier League. Un arrivo che chiuderà con ogni probabilità le porte a Timo Werner in casa Chelsea. L’attaccante tedesco potrebbe anche rappresentare un’importante occasione di mercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, possibile occasione Werner | Cifre e dettagli

Nonostante il trionfo in Champions League, Werner ha vissuto una stagione al di sotto le aspettative dopo il grande investimento effettuato dal Chelsea. L’ex Lipsia ha concluso la sua prima annata in maglia ‘Blues’ con solo 12 gol a referto e qualche errore di troppo sotto porta, facendo meglio in assistenze (15 totali). Un’annata sottotono dal punto di vista personale confermata dal pessimo Europeo disputato con la maglia della Germania. L’arrivo di Lukaku potrebbe ora complicare ulteriormente l’avventura londinese di Werner. Una situazione che, in caso di permanenza fino al 2022, potrebbe interessare anche la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Il 2022 è infatti la data della scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo e del prestito di Alvaro Morata, che potrà comunque essere riscattato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Nell’attacco bianconero c’è però aria di restyling e Cherubini potrebbe osservare con interesse anche la situazione di Werner.

Il 25enne è legato al Chelsea fino al 2025 e attualmente valutato almeno 45-50 milioni di euro, valutazione che potrebbe però abbassarsi ulteriormente se il centravanti dovesse vivere una stagione all’ombra di Lukaku. Staremo a vedere.