L’Inter valuta il post Lukaku, con una suggestiva ipotesi Dybala che prende forma nei pensieri di Marotta: offerta e controproposta

L’Inter si prepara a salutare Romelu Lukaku, mai stato tanto vicino all’addio e pronto a tornare al Chelsea. Un affare da oltre 100 milioni, buona parte dei quali nei piani della società milanese saranno destinati al successore della punta belga. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, l’Inter avrebbe messo nuovamente nel mirino il cartellino di Paulo Dybala. In scadenza l’anno prossimo con la Juventus e con un ingaggio da 7,3 milioni a stagione, per la ‘Joya’ non sono ancora definiti i discorsi per il rinnovo. Nei prossimi giorni Jorge Antun parlerà con i vertici bianconeri del futuro dell’argentino che, nonostante rientri a pieno nel progetto di Massimiliano Allegri, potrebbe anche essere lontano dalla Torino bianconera. L’Inter ha intenzione di provarci, con i primi sondaggi per tastare il terreno per l’eventuale assalto all’ex gioiello del Palermo. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per il 10 bianconero, reduce da una stagione abbastanza deludente con 26 presenze, 5 reti e 3 assist vincenti. Il rilancio agli ordini di Inzaghi dipenderà però dalla volontà della Juventus: ecco la posizione della società di Andrea Agnelli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, l’ex Juventus sul gioiello | Super offerta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Lukaku | Stella a ‘rischio’: maxi offerta!

Calciomercato Inter, 40 milioni per Dybala: Allegri pensa a Brozovic

La Juventus non ha intenzione di dire no, a priori, alla proposta nerazzurra ma potrebbe aprire all’addio di Dybala inserendo nella trattativa il cartellino di Marcelo Brozovic. Per il croato i discorsi legati al rinnovo (attualmente guadagna 3,5 milioni annui) vanno avanti ma non sono scontati.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Dinamo Zagabria piace da tempo alla ‘Vecchia Signora’ e resta in scadenza tra meno di un anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lukaku | La Curva Nord non ci sta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ansia Lukaku | Nuova offerta mostruosa del Chelsea

Situazione dunque in via di definizione, con le prossime settimane (dopo l’ufficialità di Lukaku al Chelsea) che possono portare ad un’accelerata dell’Inter per l’acquisto di Paulo Dybala.