I tifosi dell’Inter mandano un messaggio alla società in merito alla possibile cessione di Lukaku

In casa Inter sono giorni caldi visto il forte pressing del Chelsea su Romelu Lukaku. Il belga potrebbe concretamente lasciare il club nerazzurro, qualora dovesse arrivare la famosa offerta da 120 milioni di euro che metterebbe i campioni d’Italia con le spalle al muro. Dopo la cessione di Hakimi al Psg, la società sperava di non dover più sacrificare pezzi grossi ma anche la volontà del giocatore in questi casi gioca un ruolo determinante. In merito al possibile addio di Lukaku sono intervenuti i tifosi interisti. In particolare, la Curva Nord nel pomeriggio ha appeso uno striscione sotto la sede dell’Inter con scritto: “Società…attenzione…le promesse vanno mantenute”. Il riferimento è legato all’incontro del 27 maggio quando la società aveva promesso di non smantellare la squadra nonostante la vendita inevitabile di qualche giocatore.

Calciomercato Inter, lo striscione di protesta dei tifosi

La partenza di Lukaku non terrebbe fede alle promesse fatte a inizio estate dalla società. Da qui nasce lo striscione di protesta dei tifosi che ha un messaggio inequivocabile. Inoltre proprio la tifoseria nerazzurra ha pubblicato un post su Facebook in cui esprime il pensiero generale dei tifosi in merito alle mosse di mercato della società.

“SOCIETÀ… ATTENZIONE… LE PROMESSE VANNO MANTENUTE”. “Questo il chiaro messaggio odierno apparso sia a San Siro che sotto la sede dell’Inter. Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell’accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore. Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato. Non crediamo ci sia da aggiungere altro”.