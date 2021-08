Calciomercato Inter, addio Lukaku | Rilancio choc del Chelsea

Romelu Lukaku è al centro del calciomercato nelle ultime ore dopo l’assalto concretissimo del Chelsea. Nuova offerta mostruosa da parte dei Blues

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia d’amore intensa e che ha fatto, fino ad oggi, le fortune dei nerazzurri. Big Rom, nelle due stagioni in Italia, ha dimostrato di essere assolutamente straripante, capace di devastare le difese avversarie con le sue qualità fisiche e con il killer instinct fuso a un senso del gioco raro. Per questo, i maggiori club europei non potevano restare a guardare e il Chelsea campione d’Europa ora sta facendo sul serio per tentare di arrivare al bomber belga.

Lukaku è un calciatore imprescindibile per presente e futuro dell’Inter, ma le vie del mercato e gli affari economici potrebbero portarlo lontano dai nerazzurri. Il bomber piace moltissimo ai Blues che stanno facendo carte false pur di riportarlo a Londra. L’offerta economica è già oltre i 100 milioni di euro, una cifra mostruosa, considerando che l’Inter, al momento dell’acquisto dal Manchester United, l’aveva pagato ‘solo’ 65 milioni. E nelle prossime ore, potrebbe arrivare una proposta ancora più importante per convincere l’Inter a cedere il suo leader.

Calciomercato Inter, Chelsea caldissimo su Lukaku: altra offerta mostruosa

Il Chelsea, dunque, non molla la presa e anzi pare disposto ad alzare l’offerta in maniera importante per acquistare il calciatore. Secondo quanto riporta ‘Goal’, infatti, la proposta di 100 milioni di euro, che includeva anche il cartellino di Marcos Alonso, è pronta a essere migliorata. Il terzino piace da diverse stagioni all’Inter e potrebbe essere utile a Inzaghi nel 3-5-2. Il Chelsea, però, ora sembra pronto ad alzare il tiro e mettere sul piatto un’offerta da 120-130 milioni di euro pur di arrivare a Lukaku. Una proposta mostruosa. E se tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, vedremo se l’Inter saprà resistere o dovrà cedere probabilmente il calciatore più importante in rosa.