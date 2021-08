Calciomercato Inter, addio Lukaku | Schick come sostituto: le cifre

L’Inter a breve potrebbe cedere il suo miglior giocatore, Romelu Lukaku: uno dei papabili per la sua sostituzione è Schick

L’Inter è alle prese con una sorta di ‘patata bollente’ non da poco. Il Chelsea si è seriamente fatto avanti per Romelu Lukaku, che a questo punto potrebbe essere il secondo top player a lasciare dopo Hakimi. La prima offerta da 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso è stata rifiutata dal club nerazzurro, ma i Blues stanno per tornare alla carica presentando un’offerta da 130 milioni e 12 l’anno al giocatore. Questo impone all’ad Marotta delle valutazioni in merito al sostituto del centravanti belga.

Inter, Schick uno dei papabili per sostituire Lukaku

Uno dei candidati a raccogliere l’eredità di Lukaku potrebbe essere Patrik Schick, che attualmente milita nel Bayer Leverkusen e che ha vinto la classifica dei cannonieri di Euro 2020 insieme a Cristiano Ronaldo. Ha segnato 5 gol in 5 partite, di cui uno quasi da centrocampo. Marotta lo portò alla Juve nel 2017, quando l’affare sfumò per dei problemi nelle visite mediche. Per acquistare il centravanti ceco, l’Inter dovrebbe sborsare intorno ai 35-40 milioni di euro. Una cifra chiaramente alta per le prestazioni di Schick con la Repubblica Ceca.