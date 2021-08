L’addio di Antonio Conte dopo lo scudetto con l’Inter ha lasciato strascichi importanti: nuovo durissimo attacco nei confronti dell’ex ct

Solo poche settimane fa l’Inter festeggiava il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Una cavalcata trionfale che ha interrotto il dominio quasi decennale della Juventus, rilanciando il progetto del club meneghino. Adesso, però, tutto pare in fase di cambiamento con i ‘guai’ economici ed una rivoluzione tecnico-tattica sullo sfondo, a partire dall’allenatore. Salutato Conte, è iniziata l’era targata Simone Inzaghi. L’addio a sorpresa dell’ex ct ha però destato sia dubbi che enormi polemiche intorno al nome di Conte. Ecco che Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua attaccando apertamente l’allenatore leccese. “Conte è un grande allenatore, ma mediocre come uomo. È scappato come già accaduto in passato, davanti ad una situazione critica”. Il giornalista non lascia scampo a Conte e prosegue nella sua disamina della scelta dell’allenatore di lasciare, con una ricca buonuscita, il club nerazzurro. “Ha preferito prendere dei soldi che non gli spettavano e lasciare la squadra. Mi auguro che Inzaghi possa vincere lo scudetto”, ha detto Damascelli che ha poi chiarito il suo pensiero, “perchè sarebbe la sconfitta dell’arroganza. Nel caso specifico, ha dato dimostrazione di un’enorme modestia umana”.

Damascelli ha infine detto la sua sulla sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku, vicinissimo al ritorno al Chelsea nell’attuale sessione di calciomercato.

“La storia delle grandi squadra continua, anche quando vanno via i top player. Giocheranno altri, la storia dell’Inter andrà avanti”.

Un durissimo attacco a Conte che osserverà dunque da lontano la ‘sua’ Inter.