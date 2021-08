Calciomercato, l’Inter potrebbe incassare ben 120 milioni dalla vendita di Romelu Lukaku: Marotta prepara il doppio ‘sgarbo’ alla Juventus

Lukaku sarà un giocatore dell’Inter anche il prossimo anno? I tifosi sono sempre più in apprensione per la risposta. La sensazione è che si debba stare all’erta riguardo il futuro del belga, nonostante l’attaccante abbia più volte ribadito la propria volontà di restare. L’addio di Antonio Conte ha lasciato qualche strascico nell’animo di ‘Big Rom’ e le intenzioni del ricco Chelsea di Abramovich sono più che serie. I campioni d’Europa hanno già avanzato una prima offerta in sede di calciomercato – respinta dalla ‘Beneamata’ – complessiva di 110 milioni di euro: 100 di base, più il cartellino di Marcos Alonso. Ma i ‘Blues’ non mollano e pare stiano pensando di rilanciare a breve raggiungendo la cifra di 120 milioni senza contropartite. A quel punto, per i nerazzurri diventerebbe molto complicato rifiutare, nonostante il giocatore sia fondamentale per il progetto.

L’ex Manchester United, dal canto suo, non ha ancora detto no alla chiamata dei londinesi. Inevitabile prendersi un po’ di tempo per ragionare, considerando che se accettasse il trasferimento andrebbe a guadagnare ben 15 milioni a stagione. Inoltre, è evidente come nei lombardi sia in atto un ridimensionamento, mentre gli inglesi sono freschi di trionfo in Champions League. Tutti dettagli che aumentano sensibilmente le possibilità di una partenza del classe ’93. Marotta, però, avrebbe già un piano alternativo e potrebbe mettere in atto un doppio ‘sgarbo’ ai rivali della Juventus.

Calciomercato Inter, addio Lukaku | 120 milioni e doppia ‘beffa’ Juve

L’Inter accetta solo cash per Lukaku e potrebbe incassare la somma monstre di 120 milioni. In tal caso, è possibile tenti l’assalto a Locatelli e Vlahovic, entrambi obiettivi della ‘Vecchia Signora’. Per il primo, la trattativa tra i bianconeri ed il Sassuolo è in salita e i nerazzurri potrebbero approfittarne offrendo 30 milioni più il cartellino del giovane Agoume. Il talento azzurro – che vuole approdare fortemente alla corte di Allegri – sarebbe l’erede di Brozovic, per il quale permane una situazione spinosa a proposito del rinnovo del contratto in scadenza giugno 2022.

L’attaccante serbo, sul quale la Juve ha puntato il mirino da tempo, andrebbe chiaramente a sostituire il bomber belga, con i lombardi che avanzerebbero una proposta da 55 milioni alla Fiorentina. 85 milioni di euro in totale di spesa, più il cartellino di Agoume. 35, invece, verrebbero aggiunti alle casse societarie. Lukaku può dire addio all’Inter e Marotta prepara il doppio ‘sgarbo’ alla Juventus.