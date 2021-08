Calciomercato Inter, cifra choc per Lukaku | "Grazie a Conte vale il doppio"

Il futuro dell’Inter dipende inevitabilmente anche da quello di Romelu Lukaku. C’è chi pensa anche ad Antonio Conte, in un momento cruciale per il bomber

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia meravigliosa e che è culminata nel sentitissimo scudetto, ma che potrebbe clamorosamente volgere al termine. Semplicemente essenziale per i nerazzurri, Big Rom ha trascinato con gol, assist e prestazioni assolutamente travolgenti che l’hanno portato a configurarsi come uno dei migliori calciatori nel suo ruolo a livello europeo.

Inevitabile l’interesse dei maggiori top club internazionali e tra questi sicuramente il Chelsea. I Blues, infatti, sono andati all’assalto dell’attaccante per un clamoroso ritorno e a cifre stellari. L’offerta è superiore ai 100 milioni di euro, quasi irrifiutabile per l’Inter in un momento economico come questo e potrebbe spingersi anche più su. Intanto i tifosi si dividono e i media commentano un trasferimento che potrebbe essere necessario, ma particolarmente doloroso per l’Inter. C’è anche chi pensa ad Antonio Conte e alla crescita esponenziale che il belga ha avuto con il tecnico.

Calciomercato Inter, Lukaku si avvicina all’addio: cifre top grazie a Conte

E se Big Rom è riuscito a completarsi e ad arrivare a cifre talmente alte sul calciomercato, una buona fetta di merito va riconosciuta ad Antonio Conte. L’attaccante, infatti, è riuscito a colmare lacune e esaltare le sue caratteristiche proprio col tecnico ex Juventus in panchina. Tommaso Labate, tramite il suo profilo Twitter, ha sottolineato la sua crescita economica e non: “Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanciato, quel calciatore vale il doppio. E che c’era chi pensava che Conte guadagnasse troppo”. Non resta che attendere per il futuro di Lukaku, ma un pensiero ora va anche ad Antonio Conte.