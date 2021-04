Juventus ed Inter potrebbero mettere in scena un clamoroso scambio nel prossimo calciomercato estivo: Antonio Conte non ci sta

Il duello a distanza tra Inter e Juventus potrebbe tramutarsi, tra alcune settimane, in un’inattesa alleanza. Il calciomercato estivo potrebbe regalare un clamoroso scambio sull’asse Milano-Torino, con la dirigenza nerazzurra convinta dell’operazione: è scontro con mister Conte.

Calciomercato Inter e Juventus, scambio tra big: scontro Marotta-Conte

Un’ìdea che può prendere forma durante l’estate. Beppe Marotta non ha mai nascosto il suo debole per uno dei big juventini che, in questa stagione, sta facendo enorme fatica in bianconero. Si parla chiaramente di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022 e salvo sorprese, destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’. La suggestione estiva porterebbe ad uno scambio con Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza tra poco più di un anno.

Una trattativa che Marotta è pronto ad avallare, nonostante il parere decisamente contrario di Antonio Conte. Il tecnico leccese preferisce Brozovic e non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente con uno delle sue pedine più preziose. Un possibile scontro tra l’ad nerazzurro e Conte per quello che sarà il destino di Brozovic.

Marotta può spingere per Dybala e andando contro la volontà di Conte: situazione in divenire per quello che rischia di essere lo scambio dell’estate tra Inter e Juventus.